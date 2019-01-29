Украине нужен мир с Россией, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины. Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, а и верховного главнокомандующего", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.