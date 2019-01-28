Политика

18:25 28.01.2019

Тимошенко заявляет о раздаче окружением Порошенко по 1 тыс. грн агитаторам в регионах

1 мин читать
Тимошенко заявляет о раздаче окружением Порошенко по 1 тыс. грн агитаторам в регионах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально начала кампанию на выборах президента Украины и заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договора.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила она журналистам в понедельник в Центральной избирательной комиссии Украины.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим ЦИК выдала лидеру "Батькивщины" удостоверение кандидата в президенты Украины.

"С сегодняшнего дня я могу официально начать президентскую кампанию. И я ее начинаю. У меня нет сомнений, что в этой кампании я смогу получить победу", - заявила Ю.Тимошенко после этого.

Теги: #тимошенко #порошенко #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ставки на победу Порошенко и Тимошенко на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

Симоненко в декларации кандидата в президенты показал, что живет на пенсию и скромные вклады

Гриценко намерен судиться с ЦИК из-за ограничений доступа к реестру избирателей

ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты

Соловьев и Габер подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами в президенты

Смешко задекларировал $270 тыс. наличными, EUR113 тыс. и $121,8 тыс. в банке, дом, квартиры, 16 земельных участков и базу отдыха

МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США – опрос

Норвегия надеется на продолжение реформ в Украине, не смотря на год выборов – Солберг

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Трамп договорился с Конгрессом о временном возобновлении работы правительства на 3 недели

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Вакарчук заявил, что не идет в президенты Украины в 2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА