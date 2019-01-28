Политика

17:58 28.01.2019

Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

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Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", принятый Верховной Радой 17 января 2019 года, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №4128-д был поддержан 229 голосами парламентариев.

Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.

Согласно закону, решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины, необходимого для того, чтобы общее собрание считалось полномочным согласно его уставу. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими его.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин. Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем). Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Кроме того, принятым законом народные депутаты внесли некоторые изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Теги: #порошенко #церковь #закон
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