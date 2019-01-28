Гриценко намерен судиться с ЦИК из-за ограничений доступа к реестру избирателей

Штаб кандидата в президенты, лидера партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовит судебный иск к Центральной избирательной комиссии из-за ограничений, введенных на возможности проверки Государственного реестра избирателей.

"Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задание готовить судебный иск. К самой ЦИК. Потому что такого в Украине еще не было", - написал А.Гриценко в подельник в блоге на сайте издания "Украинская правда".

Он рассказал, что закон предоставляет ему, как кандидату в президенты, право проверить Государственный реестр избирателей, чтобы выявить и изъять из него "мертвые души" и предотвратить возможные фальсификации. По словам А.Гриценка, ЦИК выдала ему реестр и ключ доступа к нему. В то же время, подчеркнул кандидат, на этих выборах, в отличие от предыдущих, он сможет работать с реестром лишь в специальном помещении в здании ЦИК в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и не может привлекать к проверке даже зарегистрированных в ЦИК доверенных лиц.

"Должен остановить поездки по стране, остановить агитацию и сидеть перед их компом с 09: 00 до 18:00, знаете сколько? При количестве избирателей в 30+ миллионов, чтобы проверить реестр с выставленными ЦИК ограничениями, одному человеку надо более 6000 лет!", - написал А.Гриценко.

По его словам, такие нововведения ЦИК нынешнего состава утвердила 25 октября 2018 года. "Говорят, с подачи СБУ, которая вдруг забеспокоилась, чтобы кандидат в президенты не продал реестр избирателей где-то на базаре или не передал его Путину… Такие игрища опасны для страны и в демократическом государстве недопустимы", - считает политик.

А.Гриценко также обратился к другим кандидатам в президенты с призывом вместе предотвратить манипуляции с Государственным реестром избирателей и заявил о готовности к сотрудничеству.