Политика

17:52 28.01.2019

Гриценко намерен судиться с ЦИК из-за ограничений доступа к реестру избирателей

2 мин читать
Гриценко намерен судиться с ЦИК из-за ограничений доступа к реестру избирателей

Штаб кандидата в президенты, лидера партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовит судебный иск к Центральной избирательной комиссии из-за ограничений, введенных на возможности проверки Государственного реестра избирателей.

"Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задание готовить судебный иск. К самой ЦИК. Потому что такого в Украине еще не было", - написал А.Гриценко в подельник в блоге на сайте издания "Украинская правда".

Он рассказал, что закон предоставляет ему, как кандидату в президенты, право проверить Государственный реестр избирателей, чтобы выявить и изъять из него "мертвые души" и предотвратить возможные фальсификации. По словам А.Гриценка, ЦИК выдала ему реестр и ключ доступа к нему. В то же время, подчеркнул кандидат, на этих выборах, в отличие от предыдущих, он сможет работать с реестром лишь в специальном помещении в здании ЦИК в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и не может привлекать к проверке даже зарегистрированных в ЦИК доверенных лиц.

"Должен остановить поездки по стране, остановить агитацию и сидеть перед их компом с 09: 00 до 18:00, знаете сколько? При количестве избирателей в 30+ миллионов, чтобы проверить реестр с выставленными ЦИК ограничениями, одному человеку надо более 6000 лет!", - написал А.Гриценко.

По его словам, такие нововведения ЦИК нынешнего состава утвердила 25 октября 2018 года. "Говорят, с подачи СБУ, которая вдруг забеспокоилась, чтобы кандидат в президенты не продал реестр избирателей где-то на базаре или не передал его Путину… Такие игрища опасны для страны и в демократическом государстве недопустимы", - считает политик.

А.Гриценко также обратился к другим кандидатам в президенты с призывом вместе предотвратить манипуляции с Государственным реестром избирателей и заявил о готовности к сотрудничеству.

Теги: #цик #избиратели #выборы #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко заявляет о раздаче окружением Порошенко по 1 тыс. грн агитаторам в регионах

Ставки на победу Порошенко и Тимошенко на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Симоненко в декларации кандидата в президенты показал, что живет на пенсию и скромные вклады

ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты

Соловьев и Габер подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами в президенты

Смешко задекларировал $270 тыс. наличными, EUR113 тыс. и $121,8 тыс. в банке, дом, квартиры, 16 земельных участков и базу отдыха

МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США – опрос

Норвегия надеется на продолжение реформ в Украине, не смотря на год выборов – Солберг

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Трамп договорился с Конгрессом о временном возобновлении работы правительства на 3 недели

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Вакарчук заявил, что не идет в президенты Украины в 2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА