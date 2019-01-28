ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник ЦИК приняла соответствующие решения по кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому и члену партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александру Данилюку, который идет на выборы как самовыдвиженец.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.