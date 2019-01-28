Норвегия надеется на продолжение реформ в Украине, не смотря на год выборов – Солберг

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг надеется, что Украина будет продолжать реформы, не смотря на предстоящие президентские и парламентские выборы.

"Я думаю, что Украина идет вперед. Я также надеюсь, что она будет продолжать идти вперед, не смотря на избирательный год", - сказала Э.Солберг в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник в Осло.

Она отметила, что Украине нужно еще много чего сделать, а также подчеркнула важность неизменности реформ в повестке дня страны.

Кроме того, премьер Норвегии добавила, что властям Украины необходимо создать доверие к системе, в первую очередь со стороны инвесторов.