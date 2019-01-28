Политика

13:29 28.01.2019

МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

2 мин читать
МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

 Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на украинских президентских выборах и отправило соответствующее сообщение в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком в понедельник в Киеве.

По словам П.Климкина, "даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно".

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил министр.

Как сообщалось, 9 января глава МИД Украины сообщил, что в письме, направленном в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине.

21 января ЦИК РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины.

Теги: #климкин #наблюдатели #выборы #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Смешко задекларировал $270 тыс. наличными, EUR113 тыс. и $121,8 тыс. в банке, дом, квартиры, 16 земельных участков и базу отдыха

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Вакарчук заявил, что не идет в президенты Украины в 2019г

Партия "Воля" выдвинула нардепа Деревянко в президенты

Вилкул: Моя задача - создать одни из лучших в мире условий для инвестирования в отечественную экономику

Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать предвыборную кампанию и свою жизнь

Безсмертный возглавил партию "Рух +380" и начинает сбор подписей для ее регистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Трамп договорился с Конгрессом о временном возобновлении работы правительства на 3 недели

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Госдеп одобрил назначенного оппозицией временного поверенного в делах Венесуэлы в США

Раненых украинских моряков перевели в Лефортово

Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран о назначении выборов в течение восьми дней

Испания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Трамп и члены его близкого круга более 100 раз контактировали с представителями РФ до его инаугурации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА