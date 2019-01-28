Политика

13:27 28.01.2019

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

1 мин читать
КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" призывает Центральную избирательную комиссию Украины не регистрировать наблюдателями на выборах граждан с российскими паспортами.

"Существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения могут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине. Такая практика неоднократно применялась во время предыдущих кампаний наблюдения, в частности, со стороны так называемой "миссии наблюдения СНГ", - сообщается на странице КИУ в соцсети Facebook со ссылкой на выступление ее главы Алексея Кошеля на "Шотландско-украинском круглом столе по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации".

В КИУ считают, что такие наблюдатели в основном сосредоточены не на мониторинге избирательного процесса, а на распространении ложной информации.

Кроме того, в "Комитете избирателей Украины" отмечают, что не стоит выдавать удостоверения международных наблюдателей лицам, которые ранее были замечены в попытках дискредитации выборов и попытках распространения ложной информации во время выборов в других странах мира.

Теги: #наблюдатели #киу #цик
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Смешко задекларировал $270 тыс. наличными, EUR113 тыс. и $121,8 тыс. в банке, дом, квартиры, 16 земельных участков и базу отдыха

МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

Избирательные фонды открыли только 5 кандидатов в президенты Украины

Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

ЦИК уже зарегистрировала 19 кандидатов в президенты Украины

Зеленский заработал в 2017 году более 7,3 млн грн, контролирует ряд компаний, имеет счета в нескольких банках, дом, авто и несколько квартир

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Трамп договорился с Конгрессом о временном возобновлении работы правительства на 3 недели

Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Вакарчук заявил, что не идет в президенты Украины в 2019г

Госдеп одобрил назначенного оппозицией временного поверенного в делах Венесуэлы в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА