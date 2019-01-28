Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Кандидат в президенты, мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый предложил музыканту и общественному деятелю Святославу Вакарчуку объединиться для участия в парламентских выборах, которые должны состояться осенью этого года.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентских выборах актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день музыкант С.Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.