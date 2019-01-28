Трамп договорился с Конгрессом о временном возобновлении работы правительства на 3 недели

Президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего восстановить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Поздним вечером в пятницу по местному времени (утро субботы по московскому времени) президент США Д.Трамп подписал принятый Конгрессом закон о федеральном бюджете, позволяющий возобновить работу части госучреждений на три недели.

Бюджет, подписанный Д.Трампом, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект.

"Я горд сообщить вам сегодня, что мы достигли сделки о прекращении "шатдауна" и возобновлении работы федерального правительства", - заявил Д.Трамп.

"Я добьюсь того, чтобы гарантировать выплаты всем сотрудникам (государственных структур - ИФ) за отработанное время как можно скорее", - подчеркнул Д.Трамп.

"Я буду предельно откровенен, у нас самом деле нет выбора, кроме как построить мощную стену или металлический барьер. Если мы не получим честной сделки от Конгресса, правительство снова прекратит работу 15 февраля, или я воспользуюсь правами, данными мне конституцией США, чтобы разобраться с этой ситуаций", - подвел итог американский лидер.

Административно-бюджетное управление США направило уведомление главам госучреждений и агентств, деятельность которых более месяца назад была прервана из-за рекордно долгого "шатдауна", в котором призвало их сотрудников вернуться к работе, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность", - передало агентство.

В уведомлении также говорится, что в управлении ценят "сотрудничество и усилия, приложенные в этот тяжелый период времени".

Так называемый "шатдаун" - приостановка работы ряда госучреждений - в США произошел 22 декабря 2018 года, поскольку республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать законопроект о бюджете. Разногласия у них вызвал пункт о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в объеме $5,7 млрд. Примерно 800 тыс. американских госслужащих остались без зарплаты, была приостановлена работа четверти госучреждений. Однако многие госслужащие были вынуждены продолжать работу, если их ведомства и должности считаются слишком важными для страны.

В последние дни участилось количество случаев, когда госслужащие отказываются выходить на работу без оплаты труда, ссылаясь на болезни или семейные обстоятельства.