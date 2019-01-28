Политика

12:03 28.01.2019

Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

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Глава Нацполиции: избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы

Сотрудники Национальной полиции Украины обеспечат круглосуточную охрану избирательных участков на выборах президента Украины, особое внимание уделив безопасности, в том числе, в штабах кандидатов, сообщил глава ведомства Сергей Князев, отметив, что к ходу избрания главы Украинского государства привлечено пристальное внимание международного сообщества.

На коллегии МВД в понедельник в Киеве он подчеркнул, что выборы президента Украины находятся в поле пристального внимания международного сообщества. "Всего мы ожидаем на прибытие более 850 официальных иностранных наблюдателей", - сказал С.Князев.

Глава Нацполиции Украины также отметил: "В свою очередь, и страна-агрессор будет предпринимать меры для дестабилизации ситуации в нашем государстве, компроментирования государственных органов и организации провокаций".

В этом контексте он продолжил: "Учитывая все внутренние и внешние факторы, нынешняя избирательная кампания будет сложной... Мы с вами должны минимизировать факты нарушения избирательного законодательства как уголовного, так и административного характера, не допустить нарушений публичного порядка и безопасности в ходе проведения избирательной кампании, в первую очередь, на объектах, которые связаны с этим процессом, избирательных участках, штабах кандидатов".

По словам С.Князева, всего в Украине будет создано 198 окружных и почти 30 тысяч участковых избирательных комиссий, "помещения которых, начиная с 22 марта, полиция должна взять под круглосуточную охрану".

"Следующее знаковое событие - передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. Этот процесс будет проходить на протяжении трёх дней после 26 марта и будет требовать усиленного внимания со стороны полиции, поскольку именно нам надо будет взять бюллетени под охрану. Завершение предвыборной агитации, проведение самого голосования и дальнейшее установление его результатов - это наиболее ответственный этап избирательной кампании", - подчеркнул Князев.

Теги: #мвс #князев #полиция #выборы
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