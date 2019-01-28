Политика

10:43 28.01.2019

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

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Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках визита в Норвегию в ходе встречи с премьер-министром этой страны Эрной Солберг обсудил усиление инвестиционного и политического сотрудничества.

"Говорим о практических вопросах сотрудничества - усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине и развитие политического диалога, особенно в контексте совместного противодействия внешним гибридным угрозам. Мы отмечаем необходимость мобилизации всех членов евроатлантического сообщества перед очевидными намерениями Кремля обострить ситуацию на Донбассе и в Азовском море. Со временем РФ может использовать этот "опыт" в других уголках мира, например, на Балтике", - написал В.Гройсман в своем аккаунте в "Твиттер" в понедельник утром.

По словам украинского премьера, отдельная тема разговора – усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии.

"Сферы взаимного интереса – возобновляемая энергетика, агропроизводство, IT, защита окружающей среды. Пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами", - написал В.Гройсман.

Теги: #гройсман #норвегия #сотрудничество
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