Политика

10:09 28.01.2019

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

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Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

 Три четверти россиян придерживаются мнения, что японской стороне не стоит передавать южные острова Курильской гряды, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.

Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России". Среди аргументов также доводы о том, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологи.

В свою очередь, сторонники передачи островов Японии считают, то такой шаг был бы важен для выстраивания выгодных двусторонних взаимоотношений и подписания Мирного договора, сообщили в ВЦИОМ.

"Усиливается мнение, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных островов Курильской гряды необходимо продолжать переговоры столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в результате к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009г. до 51% в 2018г.). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%)", - отмечают социологи.

Теги: #япония #рф #курилы #опрос
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