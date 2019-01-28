Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Киев рассчитывает на максимально действенную роль Осло в укреплении европейского и евроатлантического единства по противодействию агрессивным действиям Российской Федерации, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с министром иностранных дел Норвегии Ине Сорейде (Ine Marie Eriksen Søreide).

"Сейчас мы довольны динамикой и результативностью политического диалога и рассчитываем на максимально действенную роль Норвегии в дальнейшем укреплении европейской и евроатлантической единства по противодействию агрессивным действиям России", - сказал В.Гройсман в ходе беседы, открывающей программу официального визита главы правительства Украины в Норвегию, сообщила пресс-служба украинского Кабмина в понедельник утром.

Он напомнил, что агрессия России давно приобрела признаки гибридности. И речь идет не только о ежедневных обстрелах позиций украинских военных на востоке страны. Ситуация в Азовском море также остается напряженной.

"Это военная, политическая и экономическая дестабилизирующая кампания против Украины - чтоб предотвратить нашу интеграцию в ЕС и НАТО", - сказал В.Гройсман.

"Стороны согласились, что одним из инструментов противодействия агрессии является санкционные политика, имеет только усиливаться", - говорится в сообщении.

В.Гройсман в понедельник осуществляет визит в Норвегию. Как сообщили в украинском Кабмине, визит призван способствовать укреплению украинско-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет украинско-норвежский бизнес-форум.