Политика

17:42 27.01.2019

Партия "Воля" выдвинула нардепа Деревянко в президенты

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Партия "Воля" выдвинула нардепа Деревянко в президенты

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины от политической партии "Воля", членом совета которой он является.

Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье в Киеве.

Ю.Деревянко избирался народным депутатом на парламентских выборах 2012 и 2014 годов по округу №87 в Ивано-Франковской области. Член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Партия "Воля" была в 2014 году создана после Евромайдана и Революции Достоинства. На парламентских выборах в конце октября 2014 года сотрудничала с "Самопомочью" Андрея Садового, но вскоре после выборов произошел конфликт и раскол. Во время внеочередных парламентских выборов все члены "Воли" приостанавливали свое членство в партии и вошли в список "Самопомочи". Но в ноябре "Воля" потребовала от Егора Соболева, Виктории Войцицкой и Павла Костенко, которые прошли в парламент по спискам Самопомочи" и отказались от восстановления членства в партии "Воля", отказаться от получения депутатских мандатов.

19 апреля 2017 года Ю.Деревянко объявил об объединении с "Рухом новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Был одним из депутатов, которые сопровождали М.Саакашвили при пересечении им границы Украины в сентябре 2017 года, что сопровождалось скандалом и противостоянием с пограничниками и сотрудниками Нацгвардии. Затем участвовал в акциях "Руха новых сил" до выдворения М.Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

В июле 2018 года 13 из 20 областных организаций рекомендовали съезду партии "Рух новых сил" поддержать кандидатуру Ю.Деревянко на пост президента. 24 декабря 2018 года Ю.Деревянко принял решение выйти из партии "Рух новых сил" и прекратить с ней партнерство, и продолжить политическую деятельность в партии "Воля".

До прихода в политику Ю.Деревянко занимался бизнесом в сферах фармацевтики, программного обеспечения, полиграфии, мультипликации и недвижимости.

Теги: #деревянко #воля #выборы
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