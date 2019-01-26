Политика

15:51 26.01.2019

ФРГ признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней не будут объявлены выборы - представитель правительства

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ФРГ признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней не будут объявлены выборы - представитель правительства

Германия будет готова признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в качестве временного главы государства, если в стране в течение восьми дней не объявят о проведении выборов, заявила в субботу в Twitter представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Если о проведении выборов не объявят в течение восьми дней, мы готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, который сможет начать политический процесс и работать с европейскими партнерами", - написала она.

Ранее в субботу с подобными заявлениями выступили премьер Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #гуаидо #фрг
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