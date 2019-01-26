Безсмертный возглавил партию "Рух +380" и начинает сбор подписей для ее регистрации

Украинский политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный объявил о создании новой политической партии "Рух +380", в основе которой будет неоконсервативная идеология.

Как пресс-служба политика, соответствующее решение было принято в субботу на учредительном собрании политсилы в Киеве.

"Председателем партии избран Роман Безсмертный, его заместителем стал политик Виктор Матчук", - сказано в сообщении.

Главная задача новой партии – возродить политику и политиков, а также избавиться от "шоуменов, воров и лжецов".

На своей странице в соцсети Фейсбуке Р.Безсмертный сообщил, что ему предлагали "купить уже зарегистрированную партию, перерегистрировать ее, сделать ребрендинг", однако он на это не пошел. "Я действительно верю, что в Украине можно построить настоящую политическую силу, а не бутафорскую. Мы ставим перед собой задачу возродить в Украине политику – как движение к ценностям, как искусство управления государством", - написал политик.

Он отметил, что новосозданной партии надо пройти весь путь, предусмотренный в законе "О политических партиях Украины", и "почувствовать, как люди реагируют на это, как поддерживают наши идеи".

Учредительное собрание утвердило устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология. В частности, новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как свобода, человек и труд.

Р.Безсмертный подчеркнул, что главным экзаменом политической силы являются не выборы, а испытание властью. По его словам, если не построить политическую силу, "которая держит ценностные ориентиры людей, делегированных во власть", то ничего не получится, "потому что, если мы отпускаем на вольные хлеба делегата во власти, у него сбиваются ориентиры" из-за того, что во власти человек сталкивается с "большими соблазнами".

Участники собрания также утвердили название партии "Рух +380".

"+380 – это международный код Украины. Где бы ни были украинцы: в Польше, Италии, Португалии, США, – они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, они соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы. Для меня +380 – это код Великой Украины", - сказал председательствующий на собрании В.Матчук

Согласно сообщению, "Рух +380" также начинает сбор подписей в поддержку политической силы – согласно закону "О политических партиях в Украине" партии для регистрации в Минюсте требуется собрать 10 тыс. подписей.

После регистрации будет разработан логотип и символика партии.