Н.Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Делегаты съезда сегодня, 26 января, единогласно поддержали кандидатуру Надежды на пост президента Украины. Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" сестра Н.Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко в субботу.

По ее словам, денежный взнос для участия Н.Савченко в выборах президента Украины собран из средств членов партии и людей, которые поддерживают ее, в том числе, из-за границы, например, из США.

Поскольку Н.Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, то подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо, что предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.

Как сообщалось, 21 января Киевский апелляционный суд перенес на 5 февраля рассмотрение апелляции на решение Шевченковского районного суда г.Киева, который 18 декабря 2018 года продлил срок содержания под стражей Н.Савченко еще на два месяца.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (так называемое дело "Савченко-Рубана"), находится под стражей с 23 марта 2018 года после решения Верховной Рады о даче согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание и арест.