Избирательные фонды открыли только 5 кандидатов в президенты Украины

Счета избирательных фондов по состоянию на 25 января открыли только 5 кандидатов в президенты Украины, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на ответ Центральной избирательной комиссии на информационный запрос.

"Счета избирательных фондов открыли Игорь Шевченко (дата открытия 15 января), Андрей Садовый (14 января), Анатолий Гриценко (17 января), Виталий Скоцик (21 января), Валентин Наливайченко (21 января)", - сообщает пресс-служба КИУ в субботу.

При этом организация отмечает, что по состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.

В КИУ подчеркивают, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч.2. ст.37 закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч.3 ст.37 этого закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов.

"Однако, по данным КИУ, часть кандидатов, до сих пор не сформировала избирательные фонды, уже ведет активную агитацию, что является существенным нарушением избирательного законодательства", - сказано в сообщении организации.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутый партией "Народный контроль" внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, самовыдвиженец и нардеп (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадий Корнацкий, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз и лидер Социалистической партии Илья Кива.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская.