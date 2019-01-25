Политика

19:30 25.01.2019

Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах введения военного положения

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Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны от "Об итогах введения военного положения в Украине".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019, опубликованного на сайте главы государства в пятницу вечером.

Этим же указом П.Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

26 декабря, открывая заседание СНБО Украины, П.Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях. После этого он сообщил, что Совет в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления в стране, которые были выявлены во время действия военного положения. "Благодаря военному положению в условиях, приближенных к боевым, мы подвергли суровой проверке системы военного управления вооружения, обеспечения… выявлено, кстати (я буду об этом отрыто говорить на закрытой части) большое количество недостатков", – сказал он.

Президент подчеркнул, что это очень важно, поскольку слабые места в военном управлении должны быть выявлены до того, как ими успеет воспользоваться противник.

Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что представил на заседании Совета нацбезопасности и обороны страны предварительные выводы по итогам вводимого правового режима военного положения.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить количественный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 тыс. резервистов обновили свои навыки в ходе учебных сборов", - написал В.Муженко в своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, также были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

Вечером 26 декабря пресс-служба СНБО сообщила, что Совет на заседании проанализировал результаты внедрения мероприятий, предусмотренных правовым режимом военного положения, и признал удовлетворительным состояние выполнения органами исполнительной власти и другими государственными органами задач, определенных указом президента "О введении военного положения в Украине" и Планом первоочередных мер.

Теги: #снбо #указ #военное_положение #итоги
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