Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

Народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий пакет документов она принесла в ЦИК Украины в пятницу вечером.

И.Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. В настоящее время возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, однако дважды покидала ее.

В июле 2017 года И.Богословская озвучила свое намерение баллотироваться в президенты Украины.