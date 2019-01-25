Политика

17:15 25.01.2019

Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

1 мин читать
Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

Народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий пакет документов она принесла в ЦИК Украины в пятницу вечером.

И.Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. В настоящее время возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, однако дважды покидала ее.

В июле 2017 года И.Богословская озвучила свое намерение баллотироваться в президенты Украины.

Теги: #цик #выборы #богословская
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В МВД ожидают от Рады усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства в феврале

ЦИК уже зарегистрировала 19 кандидатов в президенты Украины

Зеленский задекларировал несколько квартир, дом, компании, торговые марки и автомобиль Land Rover за 4,5 млн грн.

Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт"

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Порошенко выдвинет свою кандидату на выборы 29 января - депутат

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС: соглашение Афин и Скопье по названию Македонии - пример примирения для Европы

Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Потенциал СММ ОБСЕ не задействован полностью, так как не имеет полного доступа к оккупированным территориям Донбасса, считает глава МИД Словакии

Нардеп Логвинский избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ

ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в освобождении удерживаемых Россией украинцев - Арьев

В Давосе Кличко обсудил с европейскими политиками дальнейшую поддержку Украины

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

Инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА