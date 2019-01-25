ЕС: соглашение Афин и Скопье по названию Македонии - пример примирения для Европы

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан в совместном заявлении приветствовали ратификацию соглашения об изменении названия Македонии греческим парламентом.

"Мы горячо приветствуем следующий важный шаг в ратификации соглашения на Преспе, сделанный в результате сегодняшнего голосования греческого парламента. С самого начала Европейский союз решительно поддержал историческое соглашение, подписанное премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым после переговоров под эгидой ООН", - говорится в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В нем отмечается, что "для решения одного из самых укоренившихся споров в регионе потребовались политическое мужество, целеустремлленость и ответственность всех сторон".

Авторы заявления отметили, что обе страны "воспользовались этой уникальной возможностью, которая подает пример примирения для Европы в целом и придаст дополнительный импульс европейской перспективе региона".

"Хотя мы с нетерпением ожидаем следующих процедурных шагов, ведущих к полному осуществлению соглашения, мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что Афины и Скопье вместе написали новую страницу нашего общего будущего ЕС", - заявили Ж.-К.Юнкер, Ф.Могерини и Й.Хан.

В пятницу парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, что стало последним шагом переl официальной сменой названия страны и завершением споров, которые длились около 30 лет.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.