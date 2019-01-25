Политика

16:58 25.01.2019

ЕС: соглашение Афин и Скопье по названию Македонии - пример примирения для Европы

2 мин читать
ЕС: соглашение Афин и Скопье по названию Македонии - пример примирения для Европы

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан в совместном заявлении приветствовали ратификацию соглашения об изменении названия Македонии греческим парламентом.

"Мы горячо приветствуем следующий важный шаг в ратификации соглашения на Преспе, сделанный в результате сегодняшнего голосования греческого парламента. С самого начала Европейский союз решительно поддержал историческое соглашение, подписанное премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым после переговоров под эгидой ООН", - говорится в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В нем отмечается, что "для решения одного из самых укоренившихся споров в регионе потребовались политическое мужество, целеустремлленость и ответственность всех сторон".

Авторы заявления отметили, что обе страны "воспользовались этой уникальной возможностью, которая подает пример примирения для Европы в целом и придаст дополнительный импульс европейской перспективе региона".

"Хотя мы с нетерпением ожидаем следующих процедурных шагов, ведущих к полному осуществлению соглашения, мы уже сегодня можем с уверенностью сказать, что Афины и Скопье вместе написали новую страницу нашего общего будущего ЕС", - заявили Ж.-К.Юнкер, Ф.Могерини и Й.Хан.

В пятницу парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, что стало последним шагом переl официальной сменой названия страны и завершением споров, которые длились около 30 лет.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

Теги: #ес #македония #греция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев пригласил представителей Европарламента для мониторинга выборов президента Украины

ЕС готов обложить пошлинами товары из США на EUR20 млрд, если Трамп введет пошлины на автомобили

Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока - 2" остаются - Шефчович

ЕС может ввести санкции против РФ за удерживание украинских моряков

Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и его заместитель

Брюссель ожидает от Москвы и Киева четких обязательств достичь прогресса для заключения нового контракта на транзит российского газа в ЕС c 2020 года

Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические

В Дублине готовятся к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Порошенко встретился с главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши

Парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit

ПОСЛЕДНЕЕ

Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

В МВД ожидают от Рады усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства в феврале

ЦИК уже зарегистрировала 19 кандидатов в президенты Украины

Зеленский задекларировал несколько квартир, дом, компании, торговые марки и автомобиль Land Rover за 4,5 млн грн.

Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт"

Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА