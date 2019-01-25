В МВД ожидают от Рады усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства в феврале

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что в феврале Верховная Рада примет законопроект об усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства, хотя и сейчас у полиции достаточно полномочий для привлечения к ответственности нарушителей.

В ходе заседания координационного штаба Министерства внутренних дел по обеспечению правопорядка на выборах в пятницу руководитель штаба, советник главы МВД Иван Стойко рассказал, что полиция продолжает фиксировать правонарушения законодательства, связанные с рекламой и агитацией. "Ещё не зарегистрированы избирательные фонды, а реклама уже распространена", - пояснил он.

"В парламенте находится законопроект №8270 об усилении ответственности за избирательные правонарушения. Думаю, до марта закон должен быть принят", - добавил И.Стойко.

В свою очередь заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что принятие этого закона было бы очень желательным, но даже если его не примут, это не будет иметь серьезных негативных последствий.

"Конечно, хотелось бы, чтобы этот закон был принят, но в принципе у Национальной полиции достаточно рычагов влияния для того, чтобы предупреждать и реагировать на все правонарушения избирательного законодательства", - пояснил А.Фацевич.

На заседании координационного штаба МВД также поднимался вопрос мониторинга информационного пространства. В частности, советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что это необходимо не только для непосредственного выявления нарушений – мониторинг публичных заявлений крайне важен для реагирования со стороны правоохранителей в тех случаях, когда заявитель не обращается непосредственно в полицию, а заявление о правонарушении распространяется только в СМИ.

В то же время директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко обратил внимание на то, что министерство не сможет отследить весь интернет-контент, связанный с избирательной кампанией.

"Мы будем следить за всеми сообщениями на официальных страничках, в аккаунтах, но весь массив не может быть персонифицирован и верифицирован", - пояснил он.

В частности, по словам А.Шевченко, речь идёт об условных ботах, которые задействованы в избирательной кампании. "Промониторить все невозможно, но можно отсматривать основной массив информации", - добавил он.