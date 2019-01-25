ЦИК уже зарегистрировала 19 кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула.

Также кандидатами на пост президента официально стали выдвинутый партией "Народный контроль" внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, самовыдвиженец и народный депутат (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадий Корнацкий, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Ранее кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы Украинского государства Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, лидер Социалистической партии Илья Кива, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Интерфакс Выбор-2019