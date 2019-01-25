Зеленский задекларировал несколько квартир, дом, компании, торговые марки и автомобиль Land Rover за 4,5 млн грн.

Подавший в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию за 2017 год, как это предусмотрено требованиями к потенциальному претенденту на пост главы государства.

За 2017 год он получил 1 млн 586 тыс. 473 грн зарплаты, 5 тыс. грн роялти, 1 тыс. грн гонорара от ООО "Квартал 95".

Кроме того, он получил 2 млн 461 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности в ООО "Киностолица",1,52 млн грн дохода от предпринимательской деятельности в ООО "Драйв Продакшн", 106 тыс. грн в ООО "Вольга Украина" (конечный собственник находится в Калифорнии, США), 89 тыс. грн в ООО "Нью Фридом" (собственник Максим Ткаченко из Луганска), 6 тыс. грн от издательства "Самит-книга".

Он задекларировал еще 161,45 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, полученных от 9 граждан Украины, 207 тыс. грн выплат от страховой компании "Уника", 4,5 тыс. грн дохода от ООО "Тикетстрим Украина".

Его супруга Е.Зеленская получила в 2017 году 148 тыс. 116 грн зарплаты и 1 тыс. грн гонорара в ООО "Квартал 95". Она указала также 45 тыс. грн страховых выплат от компании "Уника", 4 тыс. грн гонорара от "Анимационной студии 95", 1 тыс. грн от Киевского центра социальных выплат.

Супруги также задекларировали 318,2 тыс. грн дохода от сдачи в аренду имущества от иностранного гражданина Дэвида Шона Робертса, 287,6 тыс. грн аналогичного от Линлин Шу.

В 2017 году В.Зеленский получил 533,9 тыс. грн процентов в AS PrivatBank (Латвия), 74 тыс. 377 грн в ОТП Банк, 448 грн в ПриватБанке и 410 в банке Глобус.

У В.Зеленского размещено $417 тыс. в AS PrivatBank (Латвия), у его супруги в этом же банке $8,5 тыс. Также у шоумена хранится 1 млн 8,5 тыс. грн и $65 тыс. в ОТП Банке, 69,1 тыс. в банке Глобус, 64,1 тыс. грн и $8,3 тыс. в ПриватБанке.

Наличными он хранит $285 тыс., EUR50 тыс и 220 тыс. грн.

В селе Иванковичи Васильковского района Киевской области у В.Зеленского есть дом площадью 353,5 кв. м, приобретенный в декабре 2008 года за 814 тыс. 855 грн, и земельный участок площадью 1200 кв. м, приобретенный в апреле 2009 года за 702 тыс. 240 грн.

С 2006 года ему принадлежит квартира в Киеве площадью 131,9 кв. м стоимостью 746 тыс. 478 грн на дату приобретения, и два парковочных места площадью стоимостью 146,3 тыс. грн и 144,9 тыс. грн.

С января 2007 года В.Зеленский вместе со своими бизнес-партнерами Борисом и Сергеем Шефиром является совладельцем (25%) квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м (стоимостью 636 тыс. 250 грн); с 2009 года - вместе с С.Шефиром совладельцем (50%) квартиры в Киеве площадью 198,6 кв. м (стоимостью 590,5 тыс. грн).

Его супруге Е.Зеленской с апреля 2013 года принадлежит квартира площадью 129,8 кв. м стоимостью 1 млн 310 тыс. грн и парковочное место за 74 тыс. грн в поселке Ливадия возле Ялты; с октября 2014 года – квартира в Киеве площадью 284 кв. м (стоимостью на дату приобретения 2 млн 664 тыс. 939 грн).

Также с октября 2014 года она совместно с Ларисой Шефир и Еленой Шефир владеет нежилым помещением в столице Украины площадью 337,8 кв. м стоимостью 1 млн 56 тыс. 593 грн; с сентября 2017 года – владеет совместно (50%) с С.Шефиром нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м (стоимостью 4 млн 423 тыс. грн).

Еще супруги Зеленские задекларировали квартиру площадью 269,7 кв. м в Киеве, приобретенную за 19 млн 287,9 тыс. грн, и два парковочных места за 143 и 152 тыс. грн, собственником которых является компания Aldorante Limited (Кипр), акционерами которой они являются.

Кроме того, с ноября 2014 года супруги Зеленские совместно арендуют квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв. м за 42 млн 261 тыс. 472 грн.

В мае 2016 года В.Зеленский приобрел автомобиль марки Land Rover Range Rover за 4 млн 694 тыс. грн. Е.Зеленская с февраля 2014 года владеет автомобилем Mercedes-Benz S 500 4 Matic (стоимостью 1 млн 830 тыс. грн).

Шоумену принадлежит 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 18% ООО "Студия Квартал 95", 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 18,75% ООО "Квартал-Концерт", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95".

Он также владеет 12,5% ООО "Инвест-Анима", 13% ООО "Гауди Студио", 15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес).

Е.Зеленской принадлежит еще 25% ООО "Зелари Фиш" (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками).

В.Зеленский - конечный бенефициарный собственник ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал - 95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия), Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

Е.Зеленская - конечный бенефициар ООО "Студия Квартал - 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

С 2012 года В.Зеленский является акционером Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова) и совместно с женой акционерами Aldorante Limited (Кипр), с 2008 года – акционером Vilhar Holdings Limited (Кипр),

В июле 2017 года супруги приобрели 100 государственных облигаций Украины номинальной стоимостью 25 тыс 885 грн.

Еще В.Зеленскому принадлежат патенты на несколько изобретений и торговых марок.

В.Зеленский также задекларировал наручные часы марок Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet, Е.Зеленская – часы Piaget и Breguet, сережки и кольцо с бриллиантами марки Graff.