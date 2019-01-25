Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции" подтвердило, что в Украине в настоящее время страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними борются и оглашают факты причастности представителей власти к преступлениям, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Ситуация у нас - уникальная. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас - хоть пруд пруди. А вот коррупционеров – нет вообще, ни одного. Некого наказывать", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Она обратила внимание на то, что, по официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров лишь $5 тыс.

"Как явление, коррупция полностью и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности - нет. Вероятно потому, что среди коррупционеров - все "свои". Священные коровы украинской коррупции. А своих "коров" трогать грех - они потом плохо доятся", - отметила политик.

Ю.Тимошенко требует от представителей власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на украинских журналистов.