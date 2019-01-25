Политика

14:40 25.01.2019

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт"

1 мин читать
Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в случае своего избрания на пост главы государства намерен ввести в Украине "экономический паспорт".

"Необходимо внедрить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал", - говорится в предвыборной программе В.Зеленского.

Помимо этого В.Зеленский декларирует намерение ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса при декларации и легализации своих доходов.

Вместе с тем кандидат на пост главы государства намерен в случае своего избрания обеспечить всех граждан доступом к скоростному интернету.

Теги: #зеленский #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленский задекларировал несколько квартир, дом, компании, торговые марки и автомобиль Land Rover за 4,5 млн грн.

Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Порошенко выдвинет свою кандидату на выборы 29 января - депутат

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах - Порошенко

Вмешательство РФ в украинские выборы угрожает демократии во всем мире

Киев пригласил представителей Европарламента для мониторинга выборов президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Потенциал СММ ОБСЕ не задействован полностью, так как не имеет полного доступа к оккупированным территориям Донбасса, считает глава МИД Словакии

Нардеп Логвинский избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ

ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в освобождении удерживаемых Россией украинцев - Арьев

В Давосе Кличко обсудил с европейскими политиками дальнейшую поддержку Украины

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

Порошенко и Меркель в Давосе обсуждали кибербезопасность на выборах президента Украины

Порошенко заявляет, что поднимает вопрос введения миротворцев на Донбасс на каждой международной встрече

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА