Политика

13:30 25.01.2019

Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

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Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО в пятницу стороны обсудили ситуацию в Украине, а также ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"На встрече мы обсудили два важные темы: Украину и ДРСМД ", - сказал он журналистам по итогам заседания СРН.

Генсек альянса указал, что по этим темам между НАТО и Россия сохраняются разногласия.

"По обоим этим вопросам союзники (по НАТО - ИФ) и Россия имеют фундаментальные разногласия. Но именно по этой причине чрезвычайно важно вести диалог", - отметил Й.Столтенберг.

Теги: #столтенберг #нато
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