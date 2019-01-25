Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО в пятницу стороны обсудили ситуацию в Украине, а также ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"На встрече мы обсудили два важные темы: Украину и ДРСМД ", - сказал он журналистам по итогам заседания СРН.

Генсек альянса указал, что по этим темам между НАТО и Россия сохраняются разногласия.

"По обоим этим вопросам союзники (по НАТО - ИФ) и Россия имеют фундаментальные разногласия. Но именно по этой причине чрезвычайно важно вести диалог", - отметил Й.Столтенберг.