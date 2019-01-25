Политика

13:18 25.01.2019

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

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Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (с сентября 2003 года по февраль 2005 года) подал документы в Центральную избирательную комиссию(ЦИК) для регистрации как самовыдвиженец кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы.

13 января 209 года И.Смешко объявил о своем решение баллотироваться на выборах президента Украины.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Теги: #цик #выборы #смешко
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