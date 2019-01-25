Политика

13:05 25.01.2019

Порошенко выдвинет свою кандидату на выборы 29 января - депутат

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Порошенко выдвинет свою кандидату на выборы 29 января - депутат

Церемония выдвижения президентом Украины Петром Порошенко своей кандидатуры на очередные выборы главы государства, по предварительным данным, состоится во вторник, 29 января, сообщил народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Если я правильно все понимаю, на мероприятии по выдвижению кандидата в президенты Андерс Фог Расмуссен (советник П.Порошенко, экс-генсек НАТО – ИФ) будет присутствовать лично. Предварительная дата мероприятия - 29 января", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По информации украинских СМИ, П.Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Очередные выборы главы государства запланированы в Украине на 31 марта.

Теги: #порошенко #выборы #наем
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