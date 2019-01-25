Политика

12:52 25.01.2019

Потенциал СММ ОБСЕ не задействован полностью, так как не имеет полного доступа к оккупированным территориям Донбасса, считает глава МИД Словакии

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Потенциал СММ ОБСЕ не задействован полностью, так как не имеет полного доступа к оккупированным территориям Донбасса, считает глава МИД Словакии

 Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Давосе обсудила с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирославом Лайчаком деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и курс Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

Как сообщает в пятницу офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в ходе встречи И.Климпуш-Цинцадзе поздравила Словакию с началом председательства в ОБСЕ с 1 января.

В свою очередь М.Лайчак подтвердил, что продолжающийся конфликт на территории Украины является одним из приоритетных вопросов для ОБСЕ и отметил, что, к сожалению, потенциал мониторинговой миссии не задействован полностью, поскольку она не имеет полного доступа к оккупированным территориям.

По его словам, миссия пока сфокусирована именно на гуманитарных проектах – помощи населению востока Украины по нескольким практическими направлениями.

М.Лайчак также приветствовал прогресс Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнув, что Словакия последовательно поддерживает курс Украины на членство в Евросоюзе и НАТО, что невозможен без серьезных реформ.

"Украина – не проблема для ЕС, а партнер. Надо делать следующие шаги вместе", - цитирует М.Лайчака офис украинского вице-премьера.

Теги: #давос #климпуш_цинцадзе #обсе #лайчак
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