Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу политик принес в Центризбирком соответствующие документы.

18 января партия "Основа" выдвинула С.Таруту кандидатом в президенты.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.