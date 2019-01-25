Политика

12:26 25.01.2019

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

 Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу политик принес в Центризбирком соответствующие документы.

18 января партия "Основа" выдвинула С.Таруту кандидатом в президенты.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Теги: #цик #тарута #выборы
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