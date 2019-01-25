Политика

12:18 25.01.2019

Нардеп Логвинский избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ

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Нардеп Логвинский избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ

 Вице-президентом юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран член украинской делегации, народный депутат из фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

"Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом. Это большая честь – представлять Украину на такой высокой должности", - написал Г.Логвинский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что будет "стараться с гордостью защищать интересы Украины и права человека".

Теги: #пасе #логвинский
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