Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский в пятницу подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Прямая трансляция из ЦИК велась на странице команды В.Зеленского в соцсети Фейсбук в пятницу.

После подачи документов В.Зеленский дал короткий брифинг для журналистов и своих сторонников, которые пришли к Центризбиркому поддержать шоумена.

"После этого дня все поймут, что мое заявление (о выдвижении кандидатуры на пост президента – ИФ) было не какой-то рекламой, что я человек слова, и если решил, то я это делаю. Это не фейк, я очень серьезно отношусь к нашей стране, и к жизни каждого украинца", - сказал он.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.