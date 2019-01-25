В Давосе Кличко обсудил с европейскими политиками дальнейшую поддержку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко во время встреч с европейскими политиками и представителями крупных мировых компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о поддержке Украины, ее европейских стремлений, о воплощении новых проектов, сообщила пресс-служба киевского городского головы.

В.Кличко встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, новой главой немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"На встрече с Аннегрет Крамп-Карренбауэр я поздравил ее с избранием главой ХДС и выразил надежду, что политика этой партии и Германии в отношении Украины ни в коем случае не изменится. Что продолжится и политическая, и экономическая поддержка Украины. Поскольку все хотят видеть Украину стабильным государством и надежным партнером", рассказал В.Кличко

"В разговоре с канцлером Австрии мы обсудили темы развития Украины, будущих выборов. Наши друзья волнуются, чтобы эти выборы не повлияли на стабильность в Украине, чтобы не было никакой турбулентности. Курц еще раз выразил полную поддержку Украине и пообещал в этом году посетить Киев и пригласил меня на съезд Австрийской народной партии, которую он возглавляет", - добавил он.

Кроме того, мэр Киева говорил о новых технологических проектах для украинской столицы и их практическое воплощение с генеральным директором немецкой компании SAP Уильямом МакДермотом. "Эта компания уже помогла украинской столице ввести открытый бюджет в рамках системы смарт-сити", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также во время Всемирного экономического форума В.Кличко посетил Украинский завтрак, где обсуждался вопрос, как Украина справится с вызовами, которые стоят перед ней в год президентских и парламентских выборов.

"Угроза, которую несет российская агрессия, огромна. Но вызовов у нас немало и во внутренней ситуации. Будущие выборы много значат для будущего страны. Во-первых, важно, чтобы они прошли по самым высоким демократическим стандартам. Во-вторых, жизненно важна для страны готовность и способность того, кто победит, эффективно защитить интересы нашего государства и усилить процесс реформирования ", - отметил В.Кличко.