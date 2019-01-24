Политика

21:37 24.01.2019

Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

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Тимошенко и Лайчак обсудили в Давосе вопросы безопасности в Украине

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали безопасность в Украине, в частности, на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"Стороны детально обсудили вопросы безопасности в Украине, уделив особое внимание ситуации на Донбассе и в аннексирована Крыму. Отдельно речь шла о состоянии соблюдения прав и свобод человека, в частности, внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые остались на временно оккупированной части территории Донбасса и в Крыму", - сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Ю.Тимошенко поблагодарила М.Лайчака за помощь Украине и усилия ОБСЕ для установления мира в Украинском государстве.

Действующий председатель ОБСЕ поделился впечатлениями от своего визита в Украину, осуществленного в середине января.

Теги: #тимошенко #обсе
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