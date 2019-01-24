Политика

21:04 24.01.2019

Инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах - Порошенко

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Инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах - Порошенко

Инвесторы ждут от Украины дальнейших реформ и создания независимой антикоррупционной инфраструктуры, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Чего они (инвесторы - ИФ) сегодня ждут от Украины?... Они ждут отсутствия реванша. Они ждут, чтобы те достижения, которые были достигнуты по улучшению инвестиционного климата, которые позволили нам перейти от 153-го, 112-го до 71 места (в рейтинге Doing business - ИФ). Чтобы этот путь был обязательно сохранен. Чтобы не было отката в реформах, как не было реванша. Это то, что они ждут", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" вечером в четверг.

"И, безусловно, мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить украинский бизнес, продолжить создание независимых судов, продолжить создание независимой антикоррупционной инфраструктуры", - добавил глава государства.

При этом П.Порошенко отметил, что инвесторы понимают ситуацию и не ждут, что изменения будут происходить быстро.

Теги: #президент #инвестиции #реформы
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