Порошенко и Меркель в Давосе обсуждали кибербезопасность на выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Давосе обсуждали вопросы кибербезопасности на предстоящих президентских выборах в контексте возможного вмешательства РФ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в интервью телеканалу "Украина" П.Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с А.Меркель относительно предотвращения вмешательства РФ в выборы. "Речь идет о кибербезопасности. Речь идет в том числе об обмене данными", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что не может раскрывать содержание договоренностей относительно спецслужб и всех механизмов обеспечения кибербезопасности: "Очевидно, что детали этих договоренностей мы раскрывать не будем".

Он напомнил о создании трастового фонда НАТО по кибербезопасности, а также о том, что существуют конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобритании и заканчивая Германией.

"На сегодняшний день очень важно, что и США, и ЕС, и Канада воспринимают это как реальную угрозу. Речь не идет о помощи Украине, речь идет об объединении усилий для защиты демократии во всем мире. Потому что Россия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Конечно, мы будем защищать государство, в том числе от таких гибридных угроз России", - подчеркнул П.Порошенко.

Говоря в целом о встречах и переговорах в Давосе, президент отметил, что международные партнеры поддерживают Украину и демонстрируют позицию защиты украинцев.

По информации пресс-службы главы государства, за два дня визита в Давос у П.Порошенко состоялось около 20 официальных встреч.