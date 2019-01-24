Политика

20:31 24.01.2019

Порошенко заявляет, что поднимает вопрос введения миротворцев на Донбасс на каждой международной встрече

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Порошенко заявляет, что поднимает вопрос введения миротворцев на Донбасс на каждой международной встрече

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос внедрения миротворческой миссии на Донбассе он обсуждает на каждой международной встрече, в частности, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе поднимал этот вопрос на встречах с партнерами из Швейцарии, Австрии и Китая.

"С одной стороны речь (о миротворцах – ИФ) шла на встрече с нашими китайскими партнерами, заместителем председателя КНР - мы обратились к нему с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев. С представителями других стран, начиная от Швейцарии и заканчивая Австрией. Мы говорили о том, чтобы они сделали свой вклад в (вопрос) миротворцев. Чтобы граждане этих стран принимали участие", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" по итогам участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что поднимает вопрос введения международной миротворческой миссии на Донбассе с 2015 года. "Тогда, когда еще никто не верил в эту возможность. На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета безопасности ООН - это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция", - отметил П.Порошенко.

По его словам, миротворцы – "это спасенные жизни гражданского населения Донбасса и спасенные жизни украинских солдат". "И то, что Путин на сегодняшний день препятствует, когда Россия применяет право вето - это просто означает одно: они и дальше хотят дестабилизировать ситуацию, хотят, чтобы гибли украинцы", - добавил П.Порошенко.

Он заверил: "Мы этого не будем позволять. Мы будем применять все инструменты, которые есть в нашем распоряжении для того, чтобы защитить Украину, деоккупировать Украину".

Теги: #президент #миротворцы #украина
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