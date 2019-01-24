Вмешательство РФ в украинские выборы угрожает демократии во всем мире

Вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине угрожает демократии во всем мире, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня на площадках Форума в Давосе я отметил, что существует угроза вмешательства РФ в избирательный процесс в Украине. И США, и ЕС, и НАТО воспринимают это как угрозу. Речь идет о защите не только Украины, а о защите демократии во всем мире", - написал П.Порошенко в четверг в своем микроблоге в соцсети Twitter.