Политика

20:00 24.01.2019

Вмешательство РФ в украинские выборы угрожает демократии во всем мире

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Вмешательство РФ в украинские выборы угрожает демократии во всем мире

Вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине угрожает демократии во всем мире, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня на площадках Форума в Давосе я отметил, что существует угроза вмешательства РФ в избирательный процесс в Украине. И США, и ЕС, и НАТО воспринимают это как угрозу. Речь идет о защите не только Украины, а о защите демократии во всем мире", - написал П.Порошенко в четверг в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Теги: #президент #рф #выборы #вмешательство
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