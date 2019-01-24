Встречи в Давосе с лидерами мировых государств были плодотворными

Президент Украины Петр Порошенко считает плодотворными свои встречи с лидерами государств в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"На #WEF19 я уже встретился с президентами Польши, Литвы, канцлером Германии, премьером Хорватии и другими. На Форуме - плотный график, поэтому встречи занимают не более 20 мин, но все они были плодотворными. Во время каждого разговора я чувствовал мощную поддержку партнеров в защиту украинцев", - написал П.Порошенко в четверг в своем микроблоге в соцсети Twitter.