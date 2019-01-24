Политика

19:48 24.01.2019

ЦИК Украины и омбудсмен договорились о сотрудничестве для защиты прав избирателей

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ЦИК Украины и омбудсмен договорились о сотрудничестве для защиты прав избирателей

Центральная избирательная комиссия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщается на странице ЦИК в Фейсбуке, документ подписали глава Центризбиркома Татьяна Слипачук и омбудсмен Л.Денисова.

"Сегодня мы подписываем во многом один из самых серьезных меморандумов, так как вопрос консолидации усилий уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Центральной избирательной комиссии, направленных на защиту избирательных прав и свобод, является ключевым накануне выборов президента Украины", - прокомментировала Т.Слипачук.

В свою очередь, Л.Денисова отметила, что проведение совместных мероприятий, совещаний, семинаров, конференций, предусмотренных меморандумом, будет способствовать осведомленности граждан Украины об избирательных правах и правовых последствиях нарушения избирательного законодательства.

"Надеюсь, что мы сможем совместно проводить тренинги для наших региональных представительств на тему соблюдения прав и свобод избирателей. Кроме того, в скором времени планируется, что в каждой области появятся 25 избирательных омбудсменов, которые тоже потом смогут проводить подобные тренинги для других", - подчеркнула Л.Денисова.

На своей странице в Фейсбуке омбудсмен пообещала активное взаимодействие, что особенно важно в текущем году, с учетом предстоящих президентских и парламентских выборов.

Теги: #омбудсмен #сотрудничество #цик
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