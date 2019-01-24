Политика

18:28 24.01.2019

Киев пригласил представителей Европарламента для мониторинга выборов президента Украины

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Киев пригласил представителей Европарламента для мониторинга выборов президента Украины

Украина передала в Европейский парламент приглашение для мониторинга выборов президента, которые состоятся 31 марта, сообщил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

"Сегодня Украина передала Европейскому парламенту приглашение направить наблюдателей для мониторинга президентских выборов. Несмотря на российскую агрессию, Украина обеспечит проведение свободных, честных и прозрачных выборов в соответствии с законодательством и международными стандартами", - написал постпред при ЕС в Твиттере в четверг.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Теги: #наблюдатели #ес #выборы
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Интерфакс-Украина
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