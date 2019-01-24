Политика

16:52 24.01.2019

Порошенко и Грибаускайте в Давосе отметили необходимость международного давления на Россию в ответ на агрессию в акватории Черного моря

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Порошенко и Грибаускайте в Давосе отметили необходимость международного давления на Россию в ответ на агрессию в акватории Черного моря

Президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте обсудили вопрос продолжения международного давления на Российскую Федерацию в связи с ее агрессией против Украины в акватории Черного моря.

"Отмечена необходимость дальнейшего консолидированного международного давления на Россию в ответ на акт агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков", - говорится в сообщении на сайте президента Украины по результатам встречи П.Порошенко и Д.Грибаускайте в четверг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Украинского государства поблагодарил Д.Грибаускайте за решительную позицию Литвы о необходимости введения нового "азовского пакета" санкций ЕС против России и за помощь литовской стороны Донбассу и украинскому Приазовью, страдающим от российской агрессии.

Стороны также обсудили вызовы, связанные с вмешательством России в избирательные процессы в Украине и Литве, и пути противодействия существующим угрозам.

Теги: #давос #порошенко #грибаускайте
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