Порошенко и Грибаускайте в Давосе отметили необходимость международного давления на Россию в ответ на агрессию в акватории Черного моря

Президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте обсудили вопрос продолжения международного давления на Российскую Федерацию в связи с ее агрессией против Украины в акватории Черного моря.

"Отмечена необходимость дальнейшего консолидированного международного давления на Россию в ответ на акт агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков", - говорится в сообщении на сайте президента Украины по результатам встречи П.Порошенко и Д.Грибаускайте в четверг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Украинского государства поблагодарил Д.Грибаускайте за решительную позицию Литвы о необходимости введения нового "азовского пакета" санкций ЕС против России и за помощь литовской стороны Донбассу и украинскому Приазовью, страдающим от российской агрессии.

Стороны также обсудили вызовы, связанные с вмешательством России в избирательные процессы в Украине и Литве, и пути противодействия существующим угрозам.