Политика

16:23 24.01.2019

Украина сохранит западный путь развития при любом победителе президентских выборов – Пинчук

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Украина сохранит западный путь развития при любом победителе президентских выборов – Пинчук

Совместное участие двух ведущих кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко и действующего президента Украины Петра Порошенко в "Украинском завтраке" в Давосе – это подтверждение действительности демократии в Украине, заявил украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

"Мы знаем, кто бы не победил, европейская интеграция, западный путь развития – это наш украинский путь вперед", - отметил бизнесмен, чей фонд 15 лет ежегодно организовывает мероприятия в рамках Всемирного экономического форума.

Он отметил, что далеко не каждая страна может продемонстрировать, что ведущие конкуренты и президент могут появиться на одной сцене.

Ведущий завтрака Фарид Закария (Fareed Zakaria) также отметил, что готовность двух ведущих конкурентов готовы выступить на одной сцене и вести диалог – это настоящая демократия

В.Пинчук считает, что столь представительное участие украинских политиков на мероприятиях Давосе – это желание и понимание важности донести свое видение развития Украины на форуме, где глобальные лидеры встречаются обсудить глобальные проблемы.

Бизнесмен подчеркнул, что предстоящие выборы должны быть свободными и чистыми, а также внешне защищены от влияния иностранных игроков.

Теги: #выборы #пинчук
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