Тимошенко, Порошенко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге на Закарпатье – опрос

Абсолютное большинство жителей Закарпатской области намерены принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента Украины, а наибольшей поддержкой закарпатцев пользуются лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис" при поддержке посольства Великобритании в Украине, принимать участие в президентских выборах намерены 76% закарпатцев.

"Наибольший процент голосов во время проведения опроса набрали среди всего населения Юлия Тимошенко (10,2%), Петр Порошенко (6,2%), Анатолий Гриценко (6,0%), Юрий Бойко (5,4%), Святослав Вакарчук (5,0%)", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте "Деминициатив".

В то же время, как отмечается в информации, 32% опрошенных не определились со своим кандидатом на пост президента Украины, а среди тех, ко определился, только 27% считают свой выбор окончательным.

Что касается парламентских выборов, то, согласно результатам опроса, участие в голосовании намерены принять 73% жителей Закарпатья.

"Среди лидеров избирательной поддержки – партия "Батькивщина" (8,2%), партия "Гражданская позиция" (6,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,0%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (5,8%), партия "Оппозиционная платформа "За життя" (5,8%)", - говорится в пресс-релизе.

Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2018г. В ходе исследования было опрошено 500 респондентов в 6 городах и 15 селах Закарпатской области. Максимально случайная погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 5,0% с вероятностью 0,954.