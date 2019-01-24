Президенты Украины и Бразилии обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, провел встречу с новоизбранным президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонаро, в ходе которой собеседники подчеркнули важность возобновления полномасштабного двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

"Стороны обсудили перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь в военно-технической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и других сферах. Было также достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - сообщает в четверг днем пресс-служба главы Украинского государства.

Также сторонами была подтверждена заинтересованность в перезапуске ряда промышленных, энергетических, инфраструктурных и других проектов, которые были приостановлены по решению предыдущей администрации Бразилии.

"Стороны высказались за необходимость повышения уровня координации между двумя странами в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Президент Бразилии выступил в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также П.Порошенко пригласил Ж.Болсонаро посетить с визитом Украину.