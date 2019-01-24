Политика

13:30 24.01.2019

"Наш край" призывает Кабмин отказаться от планов ввести "социальную полицию"

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"Наш край" призывает Кабмин отказаться от планов ввести "социальную полицию"

Кабинет министров должен отказаться от законодательной инициативы, предусматривающей создание "социальной полиции", которая будет следить за получателями пенсий, субсидий, стипендий и других видов государственной помощи, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

"Правительственный законопроект предусматривает создание нового государственного органа – фактически "социальной полиции" с колоссальными полномочиями на сбор информации о получателях субсидий, пенсий, стипендий и других видов государственной помощи. Речь идет о тотальном контроле за жизнью людей, что нарушает статью 8 Конвенции по правам человека – право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции", - сказал С.Шахов, информирует пресс-служба партии в четверг.

Депутат считает, что нововведение неизбежно приведет к сокращению социальной поддержки.

"Особая опасность в том, что граждан могут обязать возвращать уже полученную помощь. А значит делать их "должниками". Количество получателей господдержки будет сокращаться. Правительство сэкономит бюджетные расходы за счет рядовых украинцев и пенсионеров. Государство ожидают тысячи исков как в украинские суды, так и в Европейский суд по правам человека", - считает С.Шахов.

Он заявил, что партия "Наш край" призывает правительство не вносить в Верховную Раду данный законопроект как противоречащий принципам украинского государства.

"Правительство должно заблокировать дальнейшее продвижение этого антинародного по содержанию законопроекта. Он грубо нарушает украинскую Конституцию, которая фиксирует Украину как социальное государство", - резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что 16 января правительство поддержало разработанный Министерством финансов законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который предусматривает создание нового государственного органа по сбору информации о пенсионерах, получателей выплат, субсидий, стипендий.

Теги: #шахов #наш_край
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