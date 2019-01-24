Политика

13:14 24.01.2019

ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

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ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Так, за данную резолюцию проголосовали 103 парламентария, 3 депутата выступили против, а 16 воздержались.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принято. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы", - написал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев на своей странице в миклоблоге Твиттер в четверг.

Докладчиком по резолюции выступил член ПАСЕ от Германии Андреас Ник.

Согласно проекту резолюции, размещенном на сайте ПАСЕ, Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Также Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива", а также воздерживаться от насилия.

ПАСЕ также выразила озабоченность политикой Москвы по выборочному досмотру украинских и международных судов, что может препятствовать судоходству в Азовском море.

Парламентарии также поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.

Кроме того, ПАСЕ призвала Международный Комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), посетить украинских военнослужащих, находящихся в тюрьме.

Теги: #пасе #азовское_море #моряки
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