Политика

13:11 24.01.2019

Бывший генсек НАТО Расмуссен поддерживает реформы в Украине, а не отдельно взятых кандидатов

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Бывший генсек НАТО Расмуссен поддерживает реформы в Украине, а не отдельно взятых кандидатов

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что он поддерживает проведение реформ Украине и движение в сторону Европейского Союза, а не отдельных кандидатов в президенты Украины.

В эфире телеканала "Прямой", комментируя информацию ряда СМИ о том, что он якобы поддержал выдвижение лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пост президента Украины, А.ф.Расмуссен заявил: "Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я только обратился к украинцам в видео с тем, что, если страна выбрала путь по направлению к ЕС, то должен проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов".

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обратился к украинцам по случаю выдвижения лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко на пост президента Украины.

Теги: #выборы #рассмуссен
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